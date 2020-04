CERIGNOLA – COVID-19 – EVADE DAI DOMICILIARI PER PARLARE CON UNA PERSONA: ARRESTATO DAI CARABINIERI

A Cerignola nel giorno di Pasquetta un 50enne con precedenti di polizia del luogo è stato arrestato per “evasione” dagli arresti domiciliari, perché sorpreso fuori dalla propria dimora –dove si trovava ai domiciliari per furto aggravato- a conversare con un’altra persona, in violazione della misura cautelativa impostagli: è stato quindi nuovamente sottoposto alla medesima misura restrittiva, come da disposizioni della Autorità Giudiziaria, nonché sanzionato per violazione della normativa anti-Covid 19;