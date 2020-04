CASTELNUOVO DELLA DAUNIA – COVID-19 – LA BARILLA DONA 220 KG DI PASTA!

di Francesco Beccia

Duecentoventi chilogrammi di pasta partiti da Foggia in direzione Castelnuovo della Daunia grazie alla importante donazione del Gruppo Barilla. Nella giornata di ieri, la nota multinazionale italiana del settore alimentare, ha provveduto a consegnare ai volontari della Protezione Civile di Castelnuovo nello stabilimento foggiano, l’ingente quantitativo di prodotti destinato alla popolazione del piccolo centro dei Monti Dauni.

“Un sentito ringraziamento, a nome di tutta la cittadinanza, al Gruppo Barilla – commenta l’Amministrazione Comunale di Castelnuovo – e in particolare a tutti i dipendenti dello stabilimento di Foggia per aver donato alla nostra comunità 220 kg di pasta. Un gesto di vicinanza che in questo momento particolarmente delicato ci fa sentire più uniti e meno soli. Un sentito grazie anche ai volontari della Protezione Civile, subito operativi nel ritiro dei prodotti che verranno consegnati nelle prossime ore ai cittadini”.