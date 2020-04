FOGGIA – PER LA PRIMA VOLTA IL CONSIGLIO PROVINCIALE IN VIDEOCONFERENZA

In osservanza delle disposizioni normative conseguenti all’emergenza del Covid-19, per la prima volta in videoconferenza, si riunisce in seduta ordinaria, il 16 aprile alle ore 11.00, il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente, Nicola Gatta per trattare il seguente odg:

1- APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.

2- ESAME ED APPROVAZIONE: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 E RELATIVI ALLEGATI; BILANCIO DI PREVISIONE 2020 DELLA ISTITUZIONE: SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE..

3- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 C.1 LETTERA A), D. LGS 267/2000 – SENTENZE ESECUTIVE.

4- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 C.1 LETTERA (A), D. LGS 267/2000, ALLINEAMENTI CONTABILI.

5- AGGIORNAMENTO CON MODIFICHE PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

6- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE PER LO SVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

OdG aggiuntivo:

1- RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI CUI AL DUP 2019-2021 (NOTA DI AGGIORNAMENTO) E AL PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021- REPORT DEL CONTROLLO STRATEGICO AL 30/09/2019. PRESA D’ATTO DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI AUTORIZZATI A SEGUITO RICHIESTA MOTIVATA DEI DIRIGENTI”.

2- NOMINA DELL’ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRiENNIO 2020-2023.

La “prima edizione” del Consiglio Provinciale organizzato in videoconferenza consentirà la partecipazione a tutti i componenti, se pur a distanza.

La registrazione della seduta verrà pubblicata sul sito web della Provincia.