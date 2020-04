MOTO GP – Ecco tutte le curiosità… Come i team preparano il Gran Premio della Domenica!

La settimana della Moto GP

Milioni di appassionati in tutto il mondo, tra cui tantissimi italiani, sono orfani delle performance di Marc Marquez, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e di tutti gli altri centauri della Moto GP. Nell’attesa che le competizioni a due ruote possano ricominciare quanto prima, Betway ha deciso di proporci un interessante approfondimento sulla q uasi intera settimana che serve ad un team per preparare il Gran Premio della Domenica.

Non tutti sanno infatti che le scuderie si mettono al lavoro già dal mercoledì quando il personale specializzato comunque ad organizzare il box stesso con tutte le attrezzature ed i dispositivi che servono per la messa a punto delle moto da competizione.

Proprio le moto vengono spesso smontate e rimontate da capo se tra un gran premio e l’altro gli ingegneri hanno trovato qualche modifica o aggiornamento da implementare sul mezzo per ottenere performance migliori. I mezzi devono già essere pronti al giovedì, il giorno dedicato alla telemetria. Gli ingegneri responsabili di questo campo non solo devono avere la mente pronta ad elaborare montagne di numeri, cifre e dati vari ma debbono possedere anche quell’intuizione o istinto che trasformino questa montagna di rilevazioni in qualcosa di utile per migliorare le resa delle moto in pista. Per rendere queste idee in concreti miglioramenti, ci vogliono poi degli eccellenti meccanici pronti ad intervenire in qualsiasi punto della moto e renderla così ancora più performante.

Il team di meccanici deve anche prendersi cura di un altro aspetto fondamentale del mezzo meccanico: le gomme. I pneumatici son un elemento rilevantissimo per ottenere buoni risultati in MotoGP e mantenerli nel modo giusto è un lavoro fondamentale ma anche impegnativo visto che fino a pochi minuti prima della gara, le gomme devono rimanere ad altissime temperature pari a circa 80 gradi tramite delle speciali custodie termiche.

Per far rendere al massimo le gomme, ad ogni team viene affidato anche un ingegnere della casa fornitrice dei pneumatici che lavora a stretto contatto con meccanici ed ingegneri della scuderia, in particolari quelli specializzati sulle sospensioni che devono lavorare sulla messa a punto di centinaia di componenti per regolare al meglio le forcelle.

A questo punto la moto è pronta ed il pilota deve cercare di spingere al limiti per ottenere i migliori risultati prima nelle prove e poi in gara. Tra il centauro e tutto il team c’è una figura intermedia fondamentale: l’ingegnere di pista. Quest’ultimo ha un ruolo di vera e propria interfaccia tra tutto il team di meccanici e tecnici ed il pilota stesso. Riuscire a mantenere al meglio i rapporti fra le varie figure della scuderia, tradurre rapidamente le esigenze del pilota alla squadra sono elementi imprescindibili per ottenere vittorie e successi in Moto GP ed è proprio l’ingegnere di pista ad essere il perno di tutto il gioco di squadra. Detta così può anche sembrare semplice ma ricordiamoci che una scuderia in Moto GP è composta di media da oltre cinquanta persone e far girare al meglio tutti gli ingranaggi è un compito più arduo di quello che si potrebbe superficialmente pensare.