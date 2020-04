FOGGIA – UNIONE STOTCCATORI MATERIE PRIME CONFCOMMERCIO, SIAMO FUORI DA AZIONI SPECULATIVE E GARANTIREMO LA FILIERA

Foggia, 16 aprile 2020 – Nessuna sorpresa dalla commissione prezzi della Camera di Commercio di Foggia che, all’unanimità, ha stabilito che questa settimana il prezzo del grano è rimasto invariato.

Per la U.S.M.P (l’Unione stoccatori di materie prime) di Confcommercio Foggia, per via della tragicità del momento, è sbagliato diffondere aspettative che si collocano al di fuori della realtà (il riferimento è ad articoli mediatici che parlano di un aumento speculativo del prezzo del grano), ma è necessario seguire e attenersi alle reali dinamiche di mercato dettate dalla domanda e dall’offerta della materia prima.

L’auspicio è lavorare di concerto affinchè tutti gli attori della filiera – che a differenza di altre realtà, non hanno subito la sospensione della produzione – ne traggano i legittimi benefici.

L’invito da parte del presidente Vocale e di tutto il direttivo, rivolto alle diverse rappresentanze del settore , è quello di perseguire azioni comuni necessarie a sostenere con maggiore forza il Made in Italy del settore agroalimentare, in un momento in cui la pandemia ha reso debole questo brand.

L’ USMP si ritiene fuori da azioni speculative anche perché l’offerta del grano viene determinata dalla volontà del produttore di posizionare il prodotto sul mercato servendosi del servizio di stoccaggio.

Teniamo a ribadire che continueremo a garantire le forniture alla filiera in maniera trasparente e leale, proponendoci come anello di congiunzione tra il mondo agricolo e quello industriale .







Marianna Bonghi

Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Foggia

Comunicazione