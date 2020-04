SAN SEVERO – Liberi e Forti manifesta la propria vicinanza alla dipendente comunale colpita da un atto intimidatorio nella scorsa notte

Liberi e Forti manifesta la propria vicinanza alla dipendente comunale colpita da un atto intimidatorio nella scorsa notte.

Il gruppo consiliare Liberi e Forti intende manifestare la propria vicinanza politica e umana alla dipendente comunale che nella scorsa notte ha visto andare in fiamme la propria auto.

Non si conoscono le cause precise dell’accaduto, benchè sia stata accertata la natura dolosa dell’incendio, rimandiamo alla Procura e alle forze dell’ordine, l’autorità di fare luce su quanto successo.

I dipendenti comunali sono il cuore pulsante della nostra macchina amministrativa, specialmente in questi giorni di lavoro frenetico e in condizioni emergenziali, lavorano senza sosta per evadere tutti gli adempimenti burocratici e non ultime, le numerose pratiche relative agli aiuti economici governativi per fronteggiare l’emergenza covid19.

Quando un atto vigliacco colpisce chi sta svolgendo il proprio lavoro, è nostro dovere testimoniare vicinanza e solidarietà umana e politica.

Vigileremo attentamente sui fatti, specialmente se questo dovesse essere un atto volto a intimidire la macchina amministrativa e ci attiveremo con ogni mezzo a disposizione perché vengano individuati i responsabili.

Nessuno va lasciato solo, questo è l’indirizzo sociale e civico che governa le nostre azioni, ad A.G. e alla sua famiglia va oggi il nostro abbraccio, seppur virtuale.

Gruppo Consiliare Liberi e Forti

Ondina Inglese

Michele Del Sordo

Leonardo Irmici

Antonio Carafa