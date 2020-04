SAN SEVERO – Stagione Teatrale 2019/2020 – sospensione rappresentazioni teatrali sino al 3 maggio 2020

Stagione Teatrale 2019/2020 DPCM del 10/04/2020 – sospensione rappresentazioni teatrali sino al 3 maggio 2020

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, attuativo delle disposizioni del DL 6/2020 e DL 19/2020 in materia di contenimento del diffondersi del COVID-19, sono ulteriormente sospese sino al 3 maggio 2020 “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”. Il teatro Pubblico Pugliese comunica, pertanto, che tutte le rappresentazioni programmate sino alla predetta data sono sospese. L’Ufficio Programmazione del TPP sta provvedendo a concordare nuove date con le Compagnie tenendo conto della disponibilità dei teatri, sedi delle rappresentazioni.

“Come anticipato con precedente nota – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura avv. Celeste Iacovino -, per gli spettacoli inseriti nel cartellone in abbonamento, in attuazione dell’articolo 88 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” è attiva la piattaforma per la gestione dell’emissione dei voucher a favore degli spettatori, inclusi abbonati, che vorranno ottenere il rimborso dei titoli relativi agli spettacoli ricompresi nel periodo di sospensione (8 marzo – 3 maggio 2020). Resteranno salvi i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti rispetto al recupero delle repliche rinviate e che sono in fase di riprogrammazione a partire dai prossimi mesi”.

SAN SEVERO, 16 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo