TORREMAGGIORE – L’IMPROVVISA MORTE DEL NOTO COMMERCIANTE MICHELE TARTAGLIA CHE LASCIA TUTTI ADDOLORATI

È improvvisamente venuto a mancare oggi il noto ed apprezzato commerciante Michele Tartaglia.

58 anni, è deceduto a seguito di un incidente nella sua azienda dove operava in ambito agricolo.

Michele Tartaglia era molto conosciuto non solo a Torremaggiore, ma in tutta la Capitanata. In particolare a San Severo cui era legato anche negli affetti familiari.

Alla sua famiglia le condoglianze del nostro giornale.