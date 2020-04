SAN SEVERO – Bando 2.2 ‘Progetto Daunadonna’, il 29 aprile presentazione in web meeting

Il GAL Daunia Rurale 2020, in attesa che la situazione determinata dall’emergenza coronavirus si ristabilizzi, si prepara alla pubblicazione di un nuovo bando che, mai come in questo momento, servirà a dare un supporto alle imprese femminili dell’Alto Tavoliere.

Per fare in modo che le realtà imprenditoriali del territorio possano con anticipo sviluppare forme di cooperazione, il GAL Daunia Rurale 2020 ha deciso di presentare l’intervento 2.2 “Progetto Daunadonna – Rete delle imprese femminili della Daunia Rurale”, con un web meeting in programma mercoledì 29 aprile alle 18.00.

Per partecipare al meeting è necessario prenotarsi inviando la propria adesione a pressgaldauniarurale2020@gmail.com e scaricare su pc o cellulare l ’applicazione ZOOM, senza necessariamente iscriversi. Il GAL invierà ai partecipanti una e-mail contenente ID e PASSWORD necessari al collegamento.

L’obiettivo prioritario del bando è quello di supportare la realizzazione e lo sviluppo di filiere corte e il potenziamento della presenza delle imprese sui mercati locali. Le aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 imprese femminili, di cui almeno 3 operanti nei settori agricolo e agroalimentare, e attive nei settori agricolo, agro-alimentare, ristorazione e ospitalità, servizi culturali e turistici, artigianato artistico e tradizionale. La rete deve essere formalizzata all’atto di ammissione al finanziamento.

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a 100mila euro. I progetti candidati devono avere un importo minimo di 20mila euro; il contributo massimo concedibile è di 100mila euro a copertura del 100% delle spese.

Per tutte le informazioni dettagliate scarica la scheda pre-informativa al seguente link: https://www.galdauniarurale2020.it/wp-content/uploads/2020/03/Scheda-di-sintesi-2.2-25.03.2020-1.pdf