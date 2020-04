SAN SEVERO – EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: PRECISAZIONI DELL’ASSESSORATO ALLA P.I.

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: PRECISAZIONI DELL’ASSESSORATO ALLA P.I.

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Pubblica Istruzione comunica quanto segue:

per quanto attiene l’erogazione del contributo per l’acquisto dei libri di testo a.s. 2019/2020. i beneficiari presenti nell’elenco sono coloro che hanno rispettato, nel terzo trimestre dell’anno 2019, la seguente procedura:

1. Registrazione e invio istanza per via telematica attraverso la procedura on-line attivata sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it

2. Consegna delle attestazioni della spesa per l’acquisto dei libri (scontrini e/o fatture in originale) all’ufficio preposto della Pubblica Istruzione presso la Residenza Municipale di Palazzo Celestini.

Quanti non hanno adempiuto ad uno o ad entrambi dei suddetti passaggi non risultano presenti nell’elenco di coloro che potranno riscuotere il contributo tramite la Tesoreria comunale e pertanto non potranno ricevere il medesimo.

SAN SEVERO, 17 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo