CAPITANATA – Sport e Tradizioni Popolari ai tempi del Corona Virus. Una sorprendente fusione

Sport e Tradizioni Popolari ai tempi del Corona Virus. Una sorprendente fusione.

La ridotta mobilità di questi giorni, dovuta al Corona Virus, non riduce la mobilità della fantasia e della voglia di creare, della voglia di sapere e della voglia di promuovere. Cosi, per vivere i mancati Riti della Settimana Santa, annullati per via della pandemia, alcuni dei piccolissimi atleti della Palestra MoonlightCheer, hanno deciso di creare un piccolo video, in cui, con semplici parole ed alcune fotografie, hanno raccontato i momenti salienti della Settimana Santa Sanseverese, partendo dal Rito dei Sepolcri del Giovedì Santo, passando per quello dell’ Incontro tra il Cristo alla Colonna e l’Addolorata del Venerdì Mattina e finendo con il Rito Serale della Deposizione del Cristo Morto nella Chiesa di Santa Lucia. I piccoli atleti, guidati dall’ insegnante di Danza Sportiva della palestra, nonché grande appassionato dei vari Riti della Settimana Santa pugliese, hanno prodotto un video di pochi minuti, il cui scopo è quello di ricordare i vari momenti che avremmo vissuto durante i giorni del triduo Pasquale e raccontarlo ai loro coetanei, facendogli capire l’importanza di tramandare e salvaguardare stralci di vita, non solo religiosa, che segnano la storia di un’intera comunità. (foto di Morelli A.)

Articolo di Campanale Vitantonio