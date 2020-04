COVID 19 – IL DESOLANTE BILANCIO ATTUALE DI NICOLA FUIANO

Di Nicola FUIANO

Anni di totale disastro politico ed economico, anni sprecati spendendo miliardi e miliardi per Alitalia, per le indennità dei parlamentari, tenendo all’ ingrasso i governatori delle regioni, le province, i direttori generali e amministrativi e sanitari delle aassll; dilapidando patrimoni per comunità montane e onlus; e poi ancora tante e tante ribalderie, incapaci di mettere a tacere le innumerevoli gestioni mafiose e malavitose; non riuscendo a porre argini all’evasione fiscale, fregandosene del vero “Stato sociale”: nidi, asili, scuole, ospedali, case per anziani a misura anche di emergenze. Questo il desolante bilancio di noi adulti, tanti cresciuti con la “gloriosa e trionfante” (si fa per dire) esperienza del ’68 che pareva dovesse lanciar autentiche stelle nel firmamento nazionale. Poi vennero gli attuali 40-50enni e…peggio di cosi … !!! E pure l’Apostolo Matteo si giocò la … faccia ! E con Lui la Capitale “morale” non paga di precedenti dolorosi scivoloni.

Ed ora, ora chi paga?

Quel che fa male è pensare ai tanti anziani che han pagato con una morte caratterizzata da dolore e solitudine; ai tanti anziani che restano isolati nelle loro abitazioni: un prezzo assurdo che una generazione di inetti qual siamo non avrebbe mai e poi mai dovuto presentare a chi ci ha preceduti donandoci non solo la vita ma pure quel benessere che loro si eran visto negare dalla seconda guerra mondiale e dalla faticosa ricostruzione.

Nei prossimi mesi i nostri anziani, perché più fragili dal punto di vista immunitario e perché portatori di patologie croniche cardiovascolari endocrinometaboliche e neurologiche, saranno costretti a domicilio e lontani non già dai figli quanto soprattutto dai nipoti che sicuramente mancheranno tanto ai nonni.

E’ un’ Italia che cambia e, al momento, non in meglio.

Purtroppo Alcide De Gasperi resta nell’album dei ricordi. Non pochi si son votati al parassitismo mentre ai “vertici” si registrano presenze di ridicoli e incapaci burattinai che non fan altro se non riportare la nostra Italia alla pratica di quel bordello di cui ci parla il grande Vate Dante Alighieri.

Quest’anno si celebra il DANTEDI’ . Ebbene : onoriamo il Poeta e torniamo alla “Divina” Commedia per farne tesoro e, rimboccateci le maniche, adoperiamoci per consentire un minimo di dignità ai nostri figli ed ai nostri nipoti