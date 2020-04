SAN SEVERO – COVID-19 – ANCHE LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA L’ARCOBALENO’S SCHOOL CHIEDE SOSTEGNO ALLA REGIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

L’ARCOBALENO’S SCHOOL

SAN SEVERO (FG)

Al Presidente Regione Puglia

Dott. Michele EMILIANO

All’Assessore al Diritto allo Studio

Dott. Sebastiano LEO

Caro Presidente,

Caro Assessore,

è con il cuore che Le scrivo, in qualità di Gestore/Coordinatrice della Scuola Paritaria L’ARCOBALENO’S SCHOOL con sede in SAN SEVERO (FG) per rappresentarLe come la situazione senza precedenti che si è verificata in queste settimane sta mettendo a dura prova la tenuta del Sistema Scolastico Paritario facente parte del Sistema Nazionale di Istruzione nella fascia 3-6 anni.

La nostra sopravvivenza è purtroppo condizionata al versamento delle rette scolastiche da parte delle famiglie che, in questo momento, oltre a non poter usufruire del servizio scolastico, in molti casi si trovano esse stesse a dover affrontare situazioni di sofferenza economica conseguenti a perdita dell’occupazione o chiusura di attività commerciali o altro ancora.

Si profila, dunque, una crisi irreversibile della nostra Scuola che non può essere fronteggiata soltanto con il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal Governo, poiché numerose altre spese (affitti, utenze, retribuzione ad integrazione degli ammortizzatori sociali, ed altro ancora) possono essere sostenute solo incassando quelle rette scolastiche che aggraverebbero ancora di più la situazione delle famiglie.

Abbiamo sempre inteso la nostra Scuola come una comunità educante che rischia molto concretamente, sin dal prossimo mese di settembre di non poter riaprire, come credo altre numerose realtà scolastiche dell’infanzia paritarie, il che comporterebbe numerose ulteriori gravi conseguenze in termini di servizi essenziali ai cittadini nonché di natura occupazionale e di ulteriori costi per le casse regionali.

È per questi motivi che Le chiedo con estrema urgenza un provvedimento REGIONALE che preveda UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMMEDIATAMENTE EROGABILE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE finalizzato a sostenere una quota parte delle rette scolastiche dovute dalle famiglie per l’intero periodo di chiusura forzate delle scuole.

Sono certa che la sensibilità da sempre manifestata nei confronti delle famiglie, determinerà un benevolo accoglimento della mia richiesta.

SAN SEVERO 17/04/2020

Stefania Recchia