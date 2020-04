SERRACAPRIOLA – Tragedia in casa: anziano cade nel camino e muore carbonizzato!

Tragedia a Serracapriola, dove un uomo è morto carbonizzato all’interno della sua abitazione, dopo essere accidentalmente caduto nel camino. La vittima è un uomo di 94 anni, che viveva solo nel suo appartamento in via Perretti, in una zona centrale del paese.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno fare luce sull’accaduto. Secondo una prima ipotesi, l’anziano potrebbe essersi addormentato davanti al braciere per poi cadere tra le fiamme, oppure potrebbe aver avuto un malore, in seguito del quale, avrebbe perso l’equilibrio cadendo tra le fiamme.

Fonte Foggia today