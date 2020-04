LUCERA – Ancora un incendio ad una auto. Colpito mezzo di un commerciante di telefonia in via Ferrone

Intimidazione ad un commerciante di telefonia di Lucera. Ieri sera ignoti hanno distrutto l’auto dell’uomo, un’Audi A6 parcheggiata in via Ferrone, sotto all’abitazione della vittima.

Sul posto i carabinieri per le indagini. Si spera nell’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il rogo è stato domato dallo stesso proprietario del veicolo. Ai militari, la vittima ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce.

fonte l’immediato