SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19: IL MESSAGGIO AL MONDO DELLA SCUOLA DELL’A.C.

EMERGENZA COVID-19: IL MESSAGGIO AL MONDO DELLA SCUOLA DELL’A.C.

Atteso il perdurare dell’emergenza COVID-19 e la relativa chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino hanno voluto indirizzare il seguente messaggio a tutte le componenti del mondo scolastico sanseverese.

“In questo particolare momento storico è d’obbligo da parte dell’Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di San Severo porgere un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici, al personale docente e non docente, agli studenti e alle loro famiglie per l’encomiabile impegno con il quale stanno affrontando la didattica a distanza imposta dalla situazione di emergenza. A causa della pandemia e delle urgenze da essa derivate, che nella nostra città sono emerse nei primi giorni di marzo, anche i nostri studenti e docenti hanno ripreso la didattica a distanza a pieno ritmo non senza tante difficoltà.

Infatti, oltre alla didattica vera e propria (per la quale i docenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado stanno confermando la loro grande professionalità e la capacità di trovare anche nelle difficoltà risorse sempre nuove per arricchire la preparazione dei nostri ragazzi e tenere alta la loro attenzione) tale insegnamento a distanza ha sollevato alcuni problemi: