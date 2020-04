MATTINATA – Sanzionato 62enne a spasso con l’auto alla ricerca di una campana di vetro!!!

MATTINATA: sanzionato sessantaduenne mattinatese a spasso con l’auto alla ricerca di una campana di vetro



“E’ quanto accaduto nella mattinata del 15 aprile scorso in localita’ Montesaraceno, ambito Comune di Mattinata (FG), durante un servizio straordinario di controllo del territorio operato dagli uomini della SottoSezione Polizia Stradale di Vieste”.

Gli Agenti impegnati a garantire il rispetto delle norme imposte dal Codice della Strada nell’ambito del territorio garganico, predisponevano, un posto di controllo mirato al rispetto delle Direttive vigenti emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia per fronteggiare e contrastare la diffusione del virus Covid 19; durante il servizio hanno controllato, tra gli altri, un sessantaduenne mattinatese che, ad espressa richiesta, riferiva di trovarsi sulla strada Statale 89 per conferire rifiuti in vetro in appositi raccoglitori. Dal riscontro con la residenza del controllato, risultava che non trovava giustificazione la motivazione addotta, posto che vi erano altri raccoglitori di vetro nelle immediate vicinanze dell’abitato di Mattinata.

L’uomo veniva sanzionato ai sensi della normativa vigente per non aver rispettato i divieti imposti, volti al contenimento ed alla diffusione del Covid-19.

Il caso di specie si aggiunge ai molti controlli di Polizia Stradale operati in questo momento storico. Al riguardo, si segnala che la sola SottoSezione Polizia Stradale di Vieste, da inizio mese, ha registrato i seguenti dati: 626 autocertificazioni verificate con 11 contesti amministrativi per inconsistenza delle motivazioni/inosservanza del divieto; 30 sanzioni elevate al Codice della Strada per altre inottemperanze; 129 pattuglie messe in campo, contestando, complessivamente, un ammontare di circa Euro 7000,00 di sanzioni amministrative ai trasgressori di norme.