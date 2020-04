SAN SEVERO – Il Sindaco Miglio chiarisce la portata del Comunicato stampa del 17 aprile 2020

Il Sindaco Miglio chiarisce la portata del Comunicato stampa del 17 aprile 2020.

“Ritengo opportuno e doveroso, nei riguardi della Consigliera Comunale Caposiena, precisare che la critica mossa alla medesima nel comunicato del 17 aprile u.s. era esclusivamente di natura politica e la gravità dedotta, quindi riferita, esclusivamente a tale ambito. Non vi era, pertanto, e non vi è alcun accostamento tra il gesto criminale commesso ai danni della dipendente comunale e le esternazioni politicamente formulate dalla stessa Consigliera Caposiena”.

SAN SEVERO, 22 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo