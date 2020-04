SAN SEVERO – La Consulta delle Associazioni tra passato e futuro

La Consulta delle Associazioni tra passato e futuro

La tragedia che si è consumata e continua a consumarsi in alcune RSA a causa del divampare del Covid19, nemico invisibile che ha portato via un numero elevatissimo di anziani, ha aperto molte e diverse piste di riflessione. Alcune si preoccupano di indagare le cause e le responsabilità implicate in quello che è apparso un vero e proprio sterminio, le quali sicuramente troveranno le loro risposte nei tribunali e nelle aule di giustizia, altre si soffermano sulla attuale situazione degli anziani spinti ai margini da una cultura che fa del parametro economico del Pil l’unico indicatore del benessere di una società e, per questo motivo, definita da Papa Francesco, in maniera molto appropriata, “cultura dello scarto umano”, dal momento che essa considera non solo insignificante ma addirittura ingombrante tutto ciò che non produce reddito, mostrando così di non tenere in alcuna considerazione il fatto che la qualità della vita e la felicità dell’uomo non dipendono solo dalla ricchezza prodotta – soprattutto se essa appare eccessivamente concentrata e fonte di ingiustizie e forti disuguaglianze- ma piuttosto dal tipo di relazioni che si intessono all’interno delle comunità e dai valori che sorreggono le azioni ed i comportamenti delle persone.

Ma c’è anche un altro spazio di riflessione che vale la pena di prendere in considerazione, molto più costruttivo sia perché orientato al futuro sia perché centrato sul territorio. Esso riguarda le acquisizioni fatte attraverso l’esperienza, ricavate cioè direttamente dall’agire sul campo, da un organismo qual è quello della Consulta delle Associazioni, durante i processi da essa stessa attivati all’interno della città e tesi da un lato al superamento della visione esclusivamente burocratica del rapporto istituzioni-cittadini e dall’altro alla concreta pratica di un valore fondamentale qual è quello della gratuità, da considerare una vera e propria risorsa in una visione di Welfare non più fondato solo sullo Stato ma piuttosto su una Società partecipe ed attivamente responsabile.

Vale allora la pena ricordare tali conquiste anche oggi – nonostante il momento di grande smarrimento e di crisi che stiamo vivendo, in cui mettiamo tutto in discussione sotto la spinta della perdita di ogni certezza e della conseguente paura – proprio perché si tratta di scoperte non di poco conto e di scarso impatto, ma piuttosto di conoscenze basilari su cui continuare a costruire al termine di questo periodo di distanza sociale, per favorire quel cambiamento prima semplicemente auspicato ma ora, dopo l’impatto con il coronavirus, ritenuto assolutamente indispensabile, considerate le criticità emerse.

Pertanto il primo nodo di cui preoccuparci per rendere la nostra società più umana di quanto non sia apparsa durante i giorni tragici della pandemia, richiede che si pratichi in maniera sempre più sistematica, nei confronti delle fasce più deboli e fragili , in primis quella degli anziani, quella politica di inclusione già presente nelle attività effettuate nel corso del tempo per sostanziare i Progetti “Nonni e Nipoti”ed “Incontri d’agosto”. Tutti gli sforzi, tutte le iniziative dovranno essere tesi non solo a creare una comunità accogliente ma anche a valorizzare quel grande patrimonio che i nostri “ vecchi” hanno da tramandare a livello di esperienza, testimonianza e recupero di radici.

Non solo. Un altro aspetto per cui adoperarsi sempre in maniera sistematica, così da favorire una trasformazione sostanziale dei rapporti tra con l’Istituzione, va considerato l’empowerment sociale finalizzato a rendere ogni cittadino protagonista e non solo destinatario passivo dei servizi predisposti per lui. Un cittadino, quindi, capace di farsi carico delle risposte con cui reagire ai problemi, attivando non solo le proprie risorse ma anche quelle di altri soggetti e rendendo in tale maniera sempre più strutturale la co-progettazione e la realizzazione di quella sussidiarietà circolare che può davvero rappresentare lo spartiacque tra passato e futuro.