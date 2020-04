SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO: IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’AFFITTO CASA – ANNO 2018 AI CITTADINI BENEFICIARI

AVVISO PUBBLICO: PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’AFFITTO CASA – ANNO 2018, AI CITTADINI BENEFICIARI (Legge n. 431/98 art. 11)

L’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sociale, dovuta alla diffusione del virus Covid-19, per cui molte famiglie versano in condizioni di difficoltà economiche anche a causa della sospensione del lavoro, ha ritenuto opportuno provvedere in tempi celeri alla liquidazione dei contributi integrativi per il canone di locazione spettanti ai cittadini beneficiari, provvedendo ad anticipare i fondi già assegnati dalla Regione Puglia al Comune, al fine di garantire, in questo particolare momento di emergenza, una maggiore liquidità alle famiglie aventi diritto al contributo.

Il Sindaco Francesco Miglio informa i cittadini (n. 205) che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico comunale, indetto a partire dal 7.11.2019 fino al 15.01.2020, per l’assegnazione dei contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno di competenza 2018 e che sono risultati aventi diritto (come riportati nella graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 680 del 27.03.2020 pubblicata sul sito web del Comune) che