SAN SEVERO – IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO PER IL 25 APRILE, GIORNATA DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA

Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

Il 25 aprile 2020, 75° anniversario della Liberazione, assume un significato particolare. Innanzitutto, rivolgo il mio grato e memore pensiero a quanti, anche a prezzo della propria vita, hanno combattuto per la Libertà d’Italia, per la libertà di tutti gli Italiani, dalla oppressione ed occupazione nazi-fascista, ponendo, così, le basi della nostra Costituzione, generosa sintesi giuridica, morale ed etica tra le culture che avevano riconquistato la democrazia riprendendo il percorso avviato nel Risorgimento. Stiamo vivendo un periodo di grande emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, malattia epidemica che sta mietendo vittime in tutto il mondo, in particolare nella nostra amata Italia.

Tuttavia, nonostante la grave situazione che parrebbe – voglia Dio!- volgere al termine, noto con commozione i sentimenti – mai spenti , a dire il vero – di amor di Patria, di fratellanza e di generosità che gli Italiani stanno riscoprendo in questi giorni.

Sono questi i sentimenti migliori per celebrare , per vivere, questa giornata: non è il momento delle divisioni!

Tornerà – e tutti auspichiamo che avvenga quanto prima – il momento della sana dialettica politica tra tutte le Forze Politiche, tra maggioranza ed opposizione nelle Istituzioni democratiche, che traggono la propria origine ed il proprio fondamento da quel 25 aprile di 75 anni fa. Ora è il momento della unità di intenti di un intera Nazione, chiamata , di concerto con tutti le Nazioni dell’Unione Europea e del mondo intero, a dover combattere un nemico invisibile che può toccare tutti, nessuno escluso; è il momento della responsabilità di tutti i Cittadini, che, vincendo le gravi difficoltà del momento, sapranno tornare a camminare sulla strada dello sviluppo e della difesa della Libertà conquistata con il sacrificio di molti in quella primavera del 1945.

San Severo, 25 aprile 2020 Il Sindaco

(Avv. Francesco Miglio)