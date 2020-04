CHIEUTI – TRAGEDIA NELLA NOTTE… MUORE UN BAMBINO DI 8 ANNI… SI CHIAMAVA FLORIN

Tragedia a Chieuti, dove un bimbo di 8 anni, è morto ieri mattina, dopo un improvviso malore. Sarà l’autopsia, che verrà effettuata a San Severo, dove è stata trasportata la salma, a chiarire le cause della morte. Una possibile malformazione cardiaca o una peritonite tra le prime ipotesi.

Per prassi, è stato effettuato anche il tampone post-mortem per Covid-19. Florin, questo il nome della vittima, aveva 8 anni, figlio unico di una famiglia di braccianti di origini rumene che vive a CHIEUTI.

La sera prima, il bambino aveva manifestato sintomi quali vomito e diarrea, ma la situazione sarebbe degenerata nel corso della notte, fino all’improvviso decesso avvenuto all’alba in casa. All’arrivo dell’ambulanza, infatti, per il bambino non c’era più nulla da fare.

Fonte Foggia today