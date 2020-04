PROVINCIA – RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA. IL PRESIDENTE GATTA: “CON LA DIDATTICA A DISTANZA E’ STATO ASSICURATO IL DIRITTO ALL’ ISTRUZIONE A TUTTI GLI STUDENTI”

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stato riprogrammato il servizio di assistenza specialistica e per l’inclusione scolastica, rivolto agli studenti diversamente abili, erogato dalla Provincia di Foggia per il tramite delle Società appaltatrici: Cooperativa ALDIA e Cooperativa Sociale Onlus” Louis Braille” di Foggia, che forniscono supporto rispettivamente agli studenti con gravi disabilità psicofisiche e audiolesi ed agli studenti disabili visivi frequentanti gli Istituti di competenza dell’Ente.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta dichiara: “ A tutti gli studenti deve essere assicurato il diritto all’istruzione, soprattutto per la continuità didattica, nessuno deve sentirsi discriminato. La modalità a distanza, al di là dell’emergenza sanitaria, deve essere un preciso modello anche per il futuro. I servizi erogati, da educatori ed assistenti, hanno ricadute positive sull’intero territorio provinciale”.

Pertanto, la riprogrammazione temporanea del servizio, in modalità a distanza, garantirà la continuità dell’assistenza specialistica che è indispensabile agli studenti per il proseguimento del percorso formativo e di apprendimento, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dal MIUR.