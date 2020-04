SAN SEVERO – COVID-19 – IL SINDACO MIGLIO ANNUNCIA GLI OLTRE 100 CASI POSITIVI. SITUAZIONE DAVVERO CRITICA

Il trend ha ricominciato a salire e i dati aggiornati al 22 aprile, trasmessi formalmente dalla Prefettura, ci segnalano un incremento assolutamente importante, perché superiamo i 100 casi positivi: 109 positivi che diventano 104 in presenza di alcuni decessi. Significa che, giornalmente, abbiamo un incremento a due cifre”. I contagi a San Severo sono praticamente raddoppiati rispetto ad una settimana fa. Il sindaco Francesco Miglio riferisce gli ultimi dati in suo possesso. I sanseveresi si aspettavano una strigliata e puntualmente è arrivata, senza toni da sceriffo e senza urlare come pure aveva promesso, ma “la gravità della situazione non si misura dai decibel”. Ha verificato personalmente “l’andazzo” in città e si dice seriamene preoccupato.

“Le notizie diramate circa una riapertura, una ripresa delle attività a partire dal 4 maggio hanno ingenerato in ognuno di voi, da un punto di vista psicologico, il convincimento che la pandemia a San Severo sia stata superata, che la problematica sia stata ormai brillantemente risolta. Ieri ho girato insieme alla polizia locale e mi sembrava di trovare una città che avesse ristabilito la propria normalità. Voglio dirvi che così non è, voglio dirvi che se qualcuno di voi pensa che il problema a San Severo si sia risolto e che quindi si possa tranquillamente andare in giro io lo devo smentire, perché la narrazione che ci arriva dai dati è estremamente preoccupante”.

E in piena pandemia la malavita non arretra, anzi, “c’è gente che approfitta della situazione per consumare dei reati”. Al danno la beffa per le attività ferme, “derubate da persone piccole piccole, che valgono la metà di niente. Non valgono niente anche coloro i quali acquisteranno la refurtiva”. L’ultimo furto in un ristorante. Si rivolge direttamente ai delinquenti: “Abbiate il buongusto di sospendere questa vostra attività delinquenziale in questo momento, perché è ancora più riprovevole. Ma mi rendo conto che questa è gente che una coscienza non ce l’ha”.

A preoccupare è anche il fenomeno dei parrucchieri abusivi che continuano a girare nelle case, secondo quanto lamentato dall’Aspide, associazione da poco costituita che riunisce i parrucchieri e che si è rivolta al sindaco e anche al prefetto. “Faccio mio il loro grido di dolore e di ferma condanna a coloro i quali approfittano di un momento di blocco per fregare clienti ai loro colleghi, è una cosa che anche in questo momento ha dello schifoso”. Esprime tutto il suo disprezzo: “Vergognatevi. Come quelli che vanno a rubare. È un comportamento delinquenziale alla stregua di quello.”. Le forze dell’ordine sarebbero già sulle tracce degli abusivi. “Mi auguro che vengano individuati e sanzionati come meritano. Prima che qualcuno di voi venga bloccato, statevene a casa”. A barbieri, parrucchiere ed estetiste a domicilio rivolge un ultimo appello: “Fermatevi”.

Grazie a Foggia today