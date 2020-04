BASKET SERIE A2 – LEGGENDE, DA DOMENICA LA FINALE! CESTISTICA SAN SEVERO, MARIO DEL VICARIO CONTRO WALTER MAGNIFICO!

LEGGENDE: DALLE ORE 12.00 DI DOMENICA VIA ALLE FINALI,

48 ORE DI TEMPO PER VOTARE. IN SEMIFINALE PREDOMINIO DEGLI ITALIANI

Terminate le semifinali di “Leggende”, il contest che ha messo in sfida i 16 giocatori storici selezionati dai 22

Club che hanno aderito all’iniziativa di LNP, tra quelli attualmente iscritti al campionato di Serie A2, siamo alla

soglia delle 48 ore decisive: quelle che eleggeranno la Leggenda all-time di ogni singola realtà.

SEMIFINALI… ALL’ITALIANA

Nelle semifinali è emerso limpido lo spirito con il quale gli appassionati hanno votato, dando grande

riconoscenza a quei giocatori che per anni hanno vestito la maglia del Club, rispetto anche a grandi giocatori

americani, considerando che tra i 44 finalisti, oltre 30 sono italiani. Preferiti ad assoluti fenomeni come Thabo

Sefolosha, Walter Berry, Petar Naumoski, Wendell Alexis, Henry Williams o Terrell McIntyre, solo per fare

degli esempi.

FINALI – DUE GIORNI DI VOTO PER OGNI SFIDA

Si potrà iniziare a votare la Finale dalle ore 12.00 di domenica 26, con 48 ore di tempo per arrivare alle deadline

delle ore 12.00 di martedì 28. Quando avremo i nomi dei 22 prescelti dalle fanbase di ogni Club. Ma anche dai

tantissimi appassionati “trasversali”, che in questi giorni hanno ugualmente partecipato, dando il loro voto a

quei giocatori che negli anni hanno ammirato, indipendentemente dalla maglia indossata.

FINALI – TUTTE LE SFIDE

AGRIGENTO – Albano Chiarastella vs Marco Evangelisti

BERGAMO – Darryl Joshua Jackson vs Luigi Sergio

BIELLA – Joe Smith vs Nicola Minessi

CAPO D’ORLANDO – Gianmarco Pozzecco vs Gianluca Basile

CASALE MONFERRATO – Niccolò Martinoni vs Brett Blizzard

FERRARA – Charlie Foiera vs Andre Collins

FORLÌ – Rod Griffin vs Bob McAdoo

IMOLA – Patricio Prato vs Vincenzo Esposito

MANTOVA – Mario Ghersetti vs Alessandro Amici

MILANO – Giorgio Piunti vs Riccardo Santolamazza

MONTEGRANARO – Valerio Amoroso vs Jeremy Simmons

NAPOLI – Lynn Greer vs Mason Rocca

ORZINUOVI – Alessandro Muzio vs Davide Zambon

RAVENNA – Andrea Raschi vs Francesco Amoni

RIETI – Roberto Brunamonti vs Willy Sojourner

ROSETO – Mario Boni vs Remo Maggetti

SAN SEVERO – Mario Del Vicario vs Walter Magnifico

SCAFATI – Randy Childress vs Pino Corvo

TORTONA – Roberto Tava vs Paolo De Ros

TRAPANI – Reggie Johnson vs Francesco Mannella

TREVIGLIO – Andrea Pecchia vs Emanuele Rossi

VERONA – Roberto Dalla Vecchia vs Mike Iuzzolino

I TABELLONI

Per visionare la situazione, squadra per squadra, vi invitiamo a navigare sui canali Social ufficiali dei Club, che

pubblicano il tabellone completo, aggiornandolo al termine dell’esito di ogni sfida.

