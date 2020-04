SAN SEVERO – COVID-19 – FINO AL 4 MAGGIO LA NUOVA DOMANDA PER IL BUONO SPESA O PACCO ALIMENTARE

SCARICA BANDO https://comunesansevero.traspare.com/show_albo/16568?page=1

COMPILA MODULO https://www.sanseverocitta.it/banco-alimentare-san-severo

COMUNE DI SAN SEVERO – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare al seguente link: https://www.sanseverocitta.it/banco-alimentare-san-severo La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del 4 maggio 2020.

Criteri di accesso al contributo alimentare e modalità di erogazione

– Possono presentare domanda coloro che percepiscono entrate mensili, a qualsiasi titolo, non superiori a € 200,00 per componente del nucleo familiare al netto della rata mensile di fitto o di mutuo;

– le domande pervenute saranno prese in carico dal Servizio sociale professionale che, sulla base di un colloquio telefonico, in ossequio alle disposizioni previste nei Decreti sopra citati, valuterà l’ammissibilità e la misura (buono spesa e relativo importo o pacco alimentare) da erogare al nucleo richiedente;

– i contributi saranno erogate attraverso il rilascio di buoni alimentari cartacei o elettronici presso gli esercizi commerciali convenzionati o attraverso la consegna di pacchi alimentari;

i buoni spesa saranno erogati secondo i seguenti criteri:

– € 160,00 mensili per il primo componente del nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione della domanda;

– € 80,00 mensili per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a tre anni dichiarato in sede di presentazione della domanda;

– € 40,00 mensili per i successivi componenti del nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione della domanda;

– contributo massimo mensile pari a € 600,00;

il contributo per i buoni spesa è cumulabile con ulteriori contributi erogati da pubbliche amministrazioni ed esclusivamente finalizzati per contrastare l’emergenza sanitaria da covid-19. Tali importi non fanno cumulo rispetto al limite di reddito per il calcolo del contributo di solidarietà alimentare.

i contributi saranno prioritariamente assegnati a coloro che non sono beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, reddito di dignità, cassa integrazione altri ammortizzatori sociali);

il buono sarà calcolato nel seguente modo:

– per coloro che percepiscono, al netto della rata mensile di fitto o di mutuo, fino a € 50,00 di entrate nette mensili per componente del nucleo familiare, l’importo del buono sarà erogato in misura piena secondo i criteri stabiliti alla lettera e. del

presente punto;

– per coloro che percepiscono, al netto della rata mensile di fitto o di mutuo, tra un importo superiore a € 50,00 e inferiore o pari a € 150,00 mensili per componente del nucleo familiare, il buono spesa sarà calcolato secondo la seguente formula: valore del buono spesa calcolato secondo i criteri del punto e. moltiplicato per (150 – importo mensile netto per componente nucleo familiare al netto della rata mensile di fitto o mutuo)/100. L’importo è arrotondato ai dieci euro superiori o inferiori. L’importo non potrà mai essere inferiore a 20 € mensili per componente del nucleo familiare;

– per coloro che percepiscono, al netto della rata mensile di fitto o di mutuo, tra un importo superiore a € 150,00 e inferiore o pari a € 200,00 mensili per componente del nucleo familiare, sarà erogato il pacco alimentare;.