NAPOLI – ESCLUSIVO – LA LIBERAZIONE D’ITALIA… LA LETTERA INEDITA DEL SANSEVERESE FRANCESCO GRECO CHE AVEVA VISTO IL FIGLIO UCCISO DAI TEDESCHI! SCRITTA IL 30 SETTEMBRE 1944!

di Nadia Verdile | 25 Aprile 2020

NAPOLI – I traditori della patria e l’amore per la libertà. Viva l’Italia! Viva la libertà! Si chiude così la lettera di un padre che ha visto i nazifascisti uccidere il figlio, che ha un altro figlio al fronte che combatte per l’Italia libera.



Quella lettera, datata 30 settembre 1944, in piena guerra civile, è custodita nelle carte del Comitato provinciale di liberazione di Napoli, nell’Archivio di Stato della città.



Francesco Greco, era di San Severo, in Puglia, e scriveva così: «In questo giorno di commemorazione delle 4 giornate di Napoli, io sottoscritto Greco Francesco padre di un ragazzo caduto eroicamente insieme ai suoi compagni di scuola caduto colpito dalla raffica della mitragliatrice dei feroci tedeschi, Greco Giuseppe nato a Foggia il 19 marzo 1930. Mi affianco a Voi fiero di aver perduto un figlio per la libertà della Patria, e sono pronto anche io di abbracciare il moschetto come un altro figlio che trovasi al fronte per combattere contro l’odiato nemico, traditore nazifascista. Viva l’Italia! Viva la libertà!».



Non aveva paura Francesco Greco di gridare viva l’Italia, viva la libertà.



Non aveva paura ed era pronto a combattere anche lui se la sua vita fosse stata utile alla libertà. Di tutti.

Fonte 5w news