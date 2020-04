Cagnano Varano – Video Lezioni scolastiche nel Gargano: i Carabinieri consegnano i tablet

Cagnano Varano (FG)

Video Lezioni scolastiche nel Gargano: i Carabinieri consegnano i tablet.

I Carabinieri di Cagnano Varano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “N. D’Apolito” di quella cittadina, in questi giorni hanno programmato la consegna di alcuni tablet ai ragazzi per poter seguire le lezioni a distanza, che il Ministero della Pubblica Istruzione ha assegnato all’istituto per destinarli ad alcune famiglie in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

I Carabinieri e i rappresentanti dell’Istituto hanno affidato a 10 studenti della scuola media dei tablet che consentiranno di concludere l’anno scolastico seguendo le lezioni da casa.

L’importante iniziativa intrapresa dal Ministero della Pubblica Istruzione, su richiesta dell’Istituto Cagnanese, è stata accolta con entusiasmo dagli studenti e dalle famiglie, che hanno ringraziato le istituzioni per l’importante aiuto.

La collaborazione con i Carabinieri per la diretta consegna agli studenti, organizzata dal Dirigente Scolastico Iocolo Damiano Francesco e curata dal Comandante della Stazione di Cagnano Varano, è nata dall’esigenza di rispettare le prescrizioni di contenimento del contagio coronavirus ed evitare il movimento e l’assembramento di alunni e famiglie.