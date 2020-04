FOGGIA – CONTINUANO I CONTROLLI PER EMERGENZA CORONAVIRUS anche in centro in via Conte Appiano

Nella giornata del 24 Aprile effettuati in zona “CENTRO” controlli interforze per il contrasto volti a prevenire comportamenti che possano rilevarsi non in linea con le misure finalizzate a prevenire la diffusione del virus COVID-19.

Nel corso del servizio, si e’ proceduto al controllo di nr. 15 persone e di nr. 15 autovetture acquisendo le relative autodichiarazioni.

Delle persone controllate allo SDI, solo nr. 3 risultavano avere precedenti di Polizia.

Nella mattina del 26 Aprile personale della Volante in servizio per il rispetto dei comportamenti finalizzati a prevenire la diffusione del virus COVID-19 nel transitare in una strada del centro, Via Conte Appiano, ove è ubicata una pizzeria notava che la porta d’ingresso era parzialmente aperta e pertanto procedeva ad un controllo.

Entrati all’interno constatavano che vi erano delle persone che si stavano intrattenendo senza giustificato motivo, consumando birra e chiacchierando liberamente tra loro a meno di un metro di distanza ed in presenza del titolare. Tutte le persone presenti ed il titolare venivano sanzionate ai sensi del decreto legge nr°19/2020.