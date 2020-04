MARGHERITA DI SAVOIA – COVID-19, NUOVO REPORT DELLE FORZE DELL’ORDINE: PIU’ DI MILLE I CONTROLLI EFFETTUATI SU PERSONE ED ESERCIZI COMMERCIALI

Prosegue il monitoraggio dei servizi di controllo inerenti le misure urgenti adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Le attività espletate in tal senso dalle Forze dell’Ordine a Margherita di Savoia nel periodo compreso tra il 14 marzo ed il 26 aprile 2020 hanno prodotto i seguenti risultati:

Persone controllate: 989

Persone denunciate ex art. 650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità): 8

Persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL n. 19/2020 (inosservanza delle norme di contenimento): 46

Persone denunciate ex art. 495 e 496 C.P. (false attestazioni/dichiarazioni): 1

Persone sanzionate ex art. 4 commi 6 e 7 DL n. 19/2020 (inosservanza del divieto assoluto per le persone sottoposte a quarantena): nessuno

Attività o esercizi controllati: 185

Titolari di attività o esercizi sanzionati ex art. 4 comma 1 DL n. 19/2020: 2

Chiusura provvisoria di attività o esercizi su disposizione dell’Autorità procedente: nessuna

Chiusura di attività o esercizi: nessuna

«Il puntuale controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, che ringrazio vivamente per lo straordinario impegno, sta dando un grande contributo al contenimento del virus, tuttavia – dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto – devo ribadire quanto espresso ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte: la battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta. I risultati indicano un miglioramento della situazione, ma ogni comportamento difforme dalle regole rischia di compromettere tutti i sacrifici compiuti sinora. La prima norma resta dunque la necessità del distanziamento sociale: di conseguenza è importante in questa fase continuare a rimanere a casa se non per reali e comprovate urgenze. Bisogna in ogni modo evitare assembramenti e per questo motivo venerdì 1° maggio e domenica 3 maggio saranno effettuati ulteriori stringenti controlli sul territorio da parte delle Forze dell’Ordine».