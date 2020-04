SAN SEVERO – AREE MERCATALI E CIMITERO: IL SINDACO MIGLIO ATTENDE LE DIRETTIVE DELLA PREFETTURA

AREE MERCATALI E CIMITERO: IL SINDACO MIGLIO ATTENDE LE DIRETTIVE DELLA PREFETTURA

Con riferimento all’ultimo D.P.C.M., preannunciato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte, questa mattina il Sindaco Francesco Miglio ha preso in esame la delicata situazione inerente le aree mercatali ed il cimitero cittadino, temporaneamente chiusi all’utenza.

“Su queste importanti problematiche, che riguardano un grandissimo numero di nostri concittadini – dichiara il Sindaco Miglio – ho voluto tempestivamente sentire il Prefetto Grassi. Nelle prossime ore, mi ha riferito il Prefetto, sarà convocato un Comitato Provinciale che assumerà le urgenti determinazioni sia per quanto concerne i mercati rionali che per quanto riguarda le aree cimiteriali. Conseguentemente è sospesa ogni decisione, che pure avrei potuto assumere in queste ore, nell’attesa delle determinazioni prefettizie previste per i prossimi giorni”.

SAN SEVERO, 27 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo