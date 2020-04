SAN SEVERO – COVID-19 – LE PROPOSTE DI FRANCESCO SDERLENGA PER L’EMERGENZA

Francesco Sderlenga, in vista dell’apertura dei locali che si occupano di ristorazione, ha presentato le sue proposte, con l’intento di evitare il pagamento del suolo pubblico e cercare di aumentare, dove possibile, lo spazio esterno, per far sì che le norme anti coronavirus non producano effetti negativi sul numero di coperti.

Con l’arrivo della bella stagione e le nuove disposizioni in merito all’apertura di attività come bar, ristoranti, chiostri, pizzerie, che non vorrà dire “liberi tutti” e addio ai sacrifici fatti (visto che il coronavirus è ancora presente in mezzo a noi), si presenta la questione dei posti a sedere negli esercizi citati. Sia ben chiaro che varrà per molto tempo, per la sicurezza di tutti, tenere bene in mente le misure anti Covid-19 e continuare ad avere uno stile di vita che vedrà il distanziamento sociale anche quando saremo in un bar o in un ristorante.

In virtù delle norme vigenti, molti operatori del settore, fanno già rilevare che ci sarà una diminuzione dei coperti e, quindi, dei profitti (oltre a quelli persi in questi mesi di chiusura). Proprio per sopperire a tutto ciò e venire incontro ai titolari delle attività di ristorazione, avevo già proposto nelle opportune sedi del comune di San Severo, in qualità di capogruppo, di far usare gli spazi all’aperto antistanti i locali (lì dove non ci siano altri impedimenti oggettivi), per consentire di mantenere un certo numero di posti e un servizio in sicurezza».

Le conclusioni di Francesco Sderlenga:

«Il cuore della proposta, però, è quello di aumentare la superficie a disposizione dei locali e cercare di evitare il pagamento della Tosap e del Cosap, o quanto meno di ridurlo al minimo in base a ciò che arriverà nell’ultimo decreto, sempre nell’ottica dell’emergenziale sostegno alle attività. A chi ha già pagato i canoni, invece, potrebbe arrivare un rimborso derivante da nuove risorse che il governo ha destinato ai comuni. Sarà necessario, quindi, verificare tutti i dettagli tecnici che consentano di coniugare le esigenze di gestori e clienti, con quelli delle necessarie norme anti Covid-19».

San Severo lì, 27 aprile 2020