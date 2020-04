BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO. Sfida Leggende LNP, i tifosi hanno scelto: è Mario del Vicario la “Leggenda” giallonera!

Il voto dei tifosi è chiaro ed inequivocabile: Mario del Vicario è la “leggenda” giallonera. Nella finale del contest organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro con la collaborazione dei Club del campionato di Serie A2 Old Wild West, i numeri hanno premiato l’ex n. 7 giallonero che ha superato con il 53% Walter Magnifico, altro finalista e campione storico della Cestistica. Uno scontro equilibratissimo fino alla fine e che il vincitore – con immensa soddisfazione – commenta così:

“Non ci posso credere, ho vinto contro un mostro sacro, uno dei migliori giocatori italiani che potrebbe tranquillamente competere per i primi sedici posti a livello nazionale. E’ fantastico! E’ stata la mia più bella ‘vittoria sportiva’, uno scontro appassionante, punto a punto come piace a me, ma nel basket non esiste il pareggio. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno dato una mano e chi mi ha votato anche senza conoscermi. Ringrazio chi ha sostenuto Walter perchè ha fatto in modo che questa sia stata una sfida entusiasmante. Mi dispiace solo di aver battuto un amico e una persona eccezionale, ma credo che oggi abbia vinto la ‘sanseveresità’. Sempre Forza Neri!”.

“Sin da subito abbiamo aderito con molto piacere all’iniziativa della Lega – che ringraziamo – perché avevamo la certezza (e di fatto così è stato) che gli appassionati tifosi sanseveresi avrebbero partecipato con la solita passione che li contraddistingue – spiega il Presidente Amerigo Ciavarella – Ovviamente, dovendo sottostare a determinate regole, non è stato facile scegliere i sedici nomi e forse abbiamo dimenticato qualcuno. Ci rendiamo conto che una squadra come la nostra, nata più di cinquanta anni fa, non può (e non ha) soltanto così pochi protagonisti. Come ogni contest, però, è giusto che si celebrino i due finalisti e non solo il vincitore. Volendo sintetizzare potremmo dire che Mario è la leggenda della Cestistica per i ventuno anni giocati con la nostra maglia mentre Magnifico è la storia del basket italiano partito dai colori giallo e neri. Grazie a lui, siamo conosciuti in tutta l’Italia e quando la Nazionale otteneva risultati attraverso anche le sue giocate, l’intera San Severo gioiva con orgoglio”. “Appena possibile – conclude – premieremo entrambi in maniera ufficiale davanti i nostri tifosi”.

Andiamo, per un attimo, a ritroso. La scelta è ricaduta volutamente su tutti i cestisti non più in attività e siamo giunti a: Mario del Vicario, Valerio Corvino, Sandro Raida, Gianni D’Orsi, Marco Forcellini, Alessandro Michelon, Randy Childress, Ciro Rotondo, Kaniel Dickens, Alessandro Magnani, Sandro Leombroni, Oscar Chiaramello, Ignazio Dinoi, Michele Esposito, Alex Marchetti e Walter Magnifico. Nella prima fase, la vittoria più ampia è stata quella di Walter Magnifico che ha ottenuto ben il 92% delle preferenze su Alex Marchetti. Il trionfo meno netto, invece, si è registrato tra Sandro Raida e Gianni D’Orsi conclusasi con il 65% di preferenze a favore di quest’ultimo. Per finire, il confronto che ha avuto più voti (circa 1000 tra Facebook e Instagram) è stato quello tra Mario Del Vicario e Valerio Corvino. Anche nei quarti di finale, ci sono stati ottimi riscontri: Magnifico si è confermato la leggenda più votata del tabellone (91%), Oscar Chiaramello ha superato il confronto con Dickens per soli due voti e Alessandro Michelon ha battuto l’altro americano Childress per poi cedere in semifinale contro Del Vicario, in un confronto molto combattuto che ha fatto registrare complessivamente oltre 2600 voti. Nell’altra semifinale tra Chiaramello e Magnifico non c’è stata partita. Il resto è storia recente.

Questi i “numeri” della finale:



Voti primo turno Instagram: 1106

Mario del Vicario: 620 (≃56%)

Walter Magnifico: 486 (≃44%)



Voti secondo turno Instagram: 1117

Mario del Vicario: 606 (≃54%)

Walter Magnifico: 511 (≃46%)



Voti sondaggio Facebook: 2578

Mario del Vicario: 1328 (≃52%)

Walter Magnifico: 1250 (≃48%)



Totale voti: 4801

Mario del Vicario: 2554 (≃53%)

Walter Magnifico: 2247 (≃47%)

Si conclude, dunque, soltanto la prima parte del contest digitale rivolto agli appassionati. Ora, infatti, la leggenda sanseverese passerà dal tabellone ‘locale’ al ‘nazionale’ sfidando i vincitori delle altre squadre ed i tifosi, anche qui, avranno l’opportunità di votare e sostenere il proprio beniamino. Non sappiamo se, alla fine, risulterà la “Leggenda delle Leggende”… di certo, tutto il popolo giallonero farà il tifo per lui!

Ciro Mancino

Uffico Stampa Cestistica Città di San Severo