FOGGIA – COVID-19 – Landella: «Il cimitero resta chiuso fino a regolamentazione dell’accesso. Nessun limite di chiusura per le attività»

Dichiarazione del sindaco Franco Landella: «Il cimitero a Foggia resta chiuso fino a regolamentazione dell’accesso. Nessun limite di chiusura per le attività»

«Con l’emanazione della nuova Ordinanza per la “fase 2” in Puglia, il Presidente della Regione Michele Emiliano ha accolto i suggerimenti sulla riapertura dei cimiteri e la liberalizzazione della ristorazione di asporto, di questo gli sono grato. Ma è del tutto evidente che la regolamentazione lasciata ai sindaci presuppone la definizione di regole di sicurezza che l’ordinanza di Emiliano non specifica nello stabilire che (art. 15) “Con efficacia immediata, sino al 17 maggio 2020, è consentita l’apertura dei cimiteri condizionata all’adozione di misure organizzativa tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatoti la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza”. Per questo, il cimitero di Foggia resta chiuso fino alla regolamentazione dell’accesso che avverrà previa acquisizione di pareri tecnici e dopo un tavolo di confronto in Prefettura».

«Mentre, relativamente alla ristorazione con asporto consentita dalla stessa ordinanza del Presidente Emiliano, da domani provvederò a rimuovere il limite di orario di chiusura fissato finora alle 19.00 per le attività interessate».