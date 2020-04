FOGGIA – Squadra volanti. Lite in strada. Denunciato l’accoltellatore

Nella decorsa giornata la Volante è intervenuta in Via Postiglione per la segnalazione di una lite in strada, da parte di un uomo con corporatura normale, giubbotto e volto scuro e con capelli rasati.

L’allarme è stato dato sul 113 da un utente che, poco prima , aveva visto litigare violentemente due persone nel cortile condominiale.

In effetti , giunti sul posto si rilevava il ferimento di T.P. del ’92, attinto da un fendente alla coscia e sanguinante. Lo stesso dichiarava che poco prima delle 08,30 era stato citofonato da un tipo che gli aveva chiesto minacciosamente di scendere

Una volta sceso all’interno del cortile condominiale, immediatamente veniva aggredito da quest’ultimo, da prima verbalmente e immediatamente dopo con un coltello serramanico con il quale tentava di colpirlo al volto, non riuscendoci e dopo alla gamba sinistra dove gli infliggeva un colpo che lo feriva.

Subito riusciva ad entrare nel portone e rientrare in casa asserendo di non conoscere la persona che lo aveva aggredito e aggiungeva che si trattava di un uomo sui quarant’anni, aggredendolo per questioni di gelosia.

Sul posto si faceva giungere personale medico che trasportava l’accoltellato presso il locale Pronto Soccorso dove lo stesso veniva giudicato guaribile in gg. 10. per una ferita da taglio.

Nella tarda mattinata, con l’ausilio della Squadra Mobile, veniva fermato tale A.L. del ‘79 il quale corrispondeva alla descrizione resa dal ferito ed all’interno del veicolo in suo uso veniva rinvenuto un coltello a serramanico compatibile con quello usato nell’aggressione .

Sul posto si faceva giungere personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica che procedeva ai rilievi del caso e con verbale a parte si procedeva al sequestro del coltello rinvenuto all’interno dell’autovettura e dopo l’individuazione fotografica resa dalla vittima, il fermato veniva denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate .