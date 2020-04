SAN SEVERO – Il 30 aprile e il 5 maggio il Consiglio Comunale, in urgenza, da tenersi in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto

Convocazione Consiglio Comunale, in urgenza, da tenersi in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo

ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020

ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 18,00 di giovedì 30 aprile 2020 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di martedì 5 maggio 2020, per la trattazione del seguente punto:

• APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

La seduta si terrà in videoconferenza tramite collegamento on line da remoto.

SAN SEVERO, 28 aprile 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo