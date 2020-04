LUCERA – Incidente stradale nel Mantovano: muore Domenico Lo Sordo, 47enne di Lucera

Tragico incidente nel Mantovano, dove ha perso la vita un uomo di 47 anni, originario di Lucera.

La vittima è Domenico Giovanni Lo Sordo, che viaggiava in sella ad uno scooter.

Ne da notizia La Gazzetta di Mantova. L’uomo, secondo quanto finora accertato, avrebbe sorpassato un’auto, per poi rientrare nella sua corsia. Ma a quel punto, il ciclomotore avrebbe pericolosamente sbandato terminando la corsa contro il guardrail. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di una rotatoria. Fatale l’impatto, per l’uomo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Lascia una moglie e due figli, residenti a Goito.

fonte foggia today