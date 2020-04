SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19 – La Fossa del Grano: apriamo per una notte anzichè chiudere

La fossa del grano apre per una sera il proprio ristorante, luci accese e una sola tavola apparecchiata.

Invece di abbassare le serrande, come di solito avviene nelle proteste dei commercianti, stasera abbiamo deciso di alzare la saracinesca a testimonianza della nostra voglia di ripartire dopo quasi due mesi di chiusura forzata.

Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa social che il 28 aprile ha deciso di unire migliaia di ristoratori, chef e imprenditori dell’enogastronomia, per portare all’attenzione delle Istituzioni, come e quanto il nostro settore rischia di essere decimato dalla chiusura e dai costi non più sopportabili.

La nostra vuole essere sì una protesta ma anche un invito, un augurio di ripartenza. La ristorazione è legata a qualcosa che non può essere misurata matematicamente e che costituisce la vera cifra del nostro lavoro.

A breve saremo presto attivi con il servizio asporto, nella speranza di poter ospitare al più presto i nostri clienti e tornare a sorridere insieme.

I titolari de La Fossa del Grano