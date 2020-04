FOGGIA – RINTRACCIATO DALLA POLIZIA DI STATO NELLA STAZIONE 21ENNE CON PROBLEMI PSICHICI

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia hanno rintracciato nello scalo della stazione un ragazzo italiano di 21 anni sottoposto a libertà vigilata, che si era allontanato da una comunità di riabilitazione per giovani con problemi psichici.

Gli operatori, dopo aver ricevuto la segnalazione di allontanamento dalla struttura, lo hanno individuato grazie alla descrizione fisica fornita, mentre con aria spaesata era sul terzo binario della Stazione Ferroviaria. Il giovane, scappato per non sottoporsi alle cure, si è recato in stazione per salire su un treno e far ritorno dai propri cari presso la propria abitazione. Avvicinato dagli Agenti, dopo essere stato rassicurato è stato accompagnato negli uffici di Polizia, ove, improvvisamente, è stato colto da malore. Il ragazzo, dopo aver ricevuto le cure del personale medico del 118, è stato riaffidato agli educatori.