LUCERA – NON SOLO CORONAVIRUS, QUATTRO ARRESTI DEI CARABINIERI NEGLI ULTIMI GIORNI, BECCATO ANCHE IL LADRO DELLE CHIESE!!!

LUCERA (FG), NON SOLO CORONAVIRUS, QUATTRO ARRESTI OPERATI DAI CARABINIERI NEGLI ULTIMI GIORNI, BECCATO ANCHE IL LADRO DELLE CHIESE.

LUCERA. La situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ferma l’attività dei Carabinieri di Lucera, che negli ultimi giorni ha eseguito quattro arresti, tre su ordinanza di custodia cautelare e uno in flagranza di reato, di altrettanti soggetti, tutti residenti in città e già con precedenti di polizia.

I primi due provvedimenti restrittivi – emessi dal GIP all’esito di attività di indagine coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia – sono stati eseguiti a carico di due giovani, un trentatreenne e un diciannovenne, ritenuti responsabili del tentativo di furto di un’autovettura perpetrato nella centralissima Via Amendola nello scorso mese di settembre. A incastrarli sono state le telecamere di sorveglianza presenti nella zona: i due infatti tentarono di asportare una Fiat 500L infrangendone i cristalli, non riuscendo a metterla in moto e venendo pure messi in fuga dall’attivazione del sistema di allarme di cui la vettura era dotata. I due maldestri ladri si trovano ora ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Il terzo arresto è stato operato invece nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un 36enne, anch’egli residente nel centro federiciano. I militari lo hanno notato girovagare in Via Mazzini e hanno così deciso di procedere a un controllo, inizialmente finalizzato a verificare l’osservanza delle normative tese al contenimento dell’emergenza sanitaria. Il giovane però, di tutta risposta, ha tentato di darsi alla fuga a piedi per le vie limitrofe, tentando pure di disfarsi di un frammento di hashish, che è stato però recuperato. Raggiunto e bloccato in condizioni di sicurezza dagli uomini dell’Arma, l’uomo è stato così condotto presso la sua abitazione per l’esecuzione di una perquisizione, che ha consentito di rinvenire quattro piante di marijuana e il materiale per la coltivazione con il relativo confezionamento. Il giovane è stato così arrestato e, dopo il giudizio celebrato con la formula del rito direttissimo, è stato rimesso in libertà.

L’ultimo provvedimento ha invece colpito il famigerato “ladro delle chiese”, che nel periodo compreso tra novembre 2019 e gennaio 2020 aveva messo a segno numerosi colpi in diversi edifici religiosi del centro storico di Lucera, in cui era riuscito ad asportare somme in danaro e oggetti di valore.

In tutte le circostanze l’uomo, un 48enne residente in città e già noto per aver commesso in passato reati analoghi, non si era reso conto delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno delle chiese e nelle vie adiacenti.

I filmati sono stati così raccolti dai Carabinieri, che li hanno esaminati attentamente arrivando dunque all’identificazione del malfattore e raccogliendo così tutte le evidenze necessarie a inchiodarlo alle sue responsabilità.

Nel tardo pomeriggio di ieri, dunque, è giunto il provvedimento restrittivo a suo carico, anche in questo caso emesso dal GIP all’esito di attività di indagine coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia: il 48enne è stato dunque tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo dauno.