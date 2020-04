SAN SEVERO – COVID-19 – SAN SEVERO DEMOCRATICA, SOLTANTO INSIEME NE USCIREMO

In questo momento particolare c’è bisogno di unione e coesione. Il mio appello è rivolto a tutta la cittadinanza. Stiamo vivendo un momento difficile e l’unico sbaglio che non dobbiamo fare è mettere da parte la ragione. La tentazione di avere come unico parametro il proprio interesse personale è forte e comprensibile. Ma in questo momento dobbiamo ricordarci che questa tempesta ci coinvolge tutti, nessuno è salvo. Pertanto l’unica maniera in cui se ne può uscire è insieme. Questo significa allargare lo sguardo e ragionare in un’ottica globale, non soltanto particolare. Chiunque si trovi a governare in questo momento sta affrontando una sfida epocale, che nessuno nella storia dell’Italia repubblicana ha dovuto affrontare. E parlo tanto del Governo centrale quanto degli enti locali. A San Severo abbiamo un’amministrazione che, nel limiti delle sue competenze, si sta impegnando su più fronti per cercare di dare una mano concreta a chi ne ha bisogno. In questi giorni inostri amministratori stanno cercando di raccogliere gli appelli della cittadinanza per dare un ulteriore aiuto concreto laddove sia possibile. Adesso però tocca a noi cittadini ad essere molto più attenti, essere ligi nel seguire le disposizioni di sicurezza che ci vengono imposte. Sta a noi anche dare un contributo alle attività commerciali, possiamo iniziare già da quando ci sarà consentito l’asporto. Soltanto insieme ne usciremo, e questo è il momento per dimostrare quale è la nostra idea di comunità.

Coordinatore di San Severo Democratica

Palmisano Davide