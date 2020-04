SAN SEVERO – LAUREA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: “Congratulazioni  Martina!!!”

LAUREA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

“Congratulazioni Martina!!!”

Martina Dalfino, 25 anni, il 30 aprile 2020 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Parma in videoconferenza.

Il 2017 è stato l’anno della sua Laurea Triennale, con il massimo dei voti e la lode presso l’Università de L’Aquila. Durante il suo corso di studi per la Laurea Magistrale a Parma, sostenendo puntualmente tutti gli esami, ha superato concorsi pubblici in vari ospedali dell’Italia Settentrionale, tra cui il Fatebenefratelli-Sacco di Milano, nelle cui graduatorie si è collocata tra i primi posti.

L’11 novembre 2019 Martina viene assunta come infermiera con contratto a tempo indeterminato presso l’Ospedale Sacco di Milano, con grande soddisfazione professionale e personale. Nei giorni di fine febbraio la cronaca annunciava i primi casi di contagio da Coronavirus in Italia ed in particolare nella Lombardia e nel Veneto, con conseguente rapida diffusione. Oltre al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco anche altri sono stati adattati per le cure dei pazienti COVID-19, compreso quello in cui Martina prestava servizio. In breve tempo gli infermieri sono stati formati sulle tecniche per “bardarsi” e per affrontare la situazione in atto. In pochi giorni Martina si è trovata a vivere un’esperienza molto intensa sia dal punto di vista umano che professionale, affrontando giorno per giorno momenti difficili. Tale situazione l’ha portata necessariamente a doversi isolare e vivere lontana dai suoi affetti. Durante i contatti telefonici con i familiari si è mostrata sempre molto serena, sorridente, fiduciosa, sebbene consapevole della drammaticità della situazione che esponeva comunque in modo pragmatico. Contestualmente Martina ha lavorato alla realizzazione della sua tesi di laurea con tenacia ed impegno, riuscendo a conciliare il tutto con i suoi tempi lavorativi. Il sostegno affettivo e morale della famiglia non le sono mai mancati in questi giorni di incessante lavoro.

“Cara Martina, sebbene gli eventi non ci abbiano permesso di essere fisicamente vicini a te nel giorno della tua Laurea Magistrale, con il cuore pieno di gioia per questo importante traguardo, vogliamo farti sentire il nostro infinito affetto e l’orgoglio che proviamo per la dedizione che hai mostrato nel tuo lavoro, svolgendolo come nobile missione, secondo princìpi che hanno fatto di te e dei tuoi colleghi oltre che dei medici, gli Eroi di questo tempo.

Siamo tutti molto fieri di te!”

Rosanna Franciosi