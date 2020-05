CAPITANATA – COVID-19, possibili gravi ripercussioni per utilizzo spropositato di Volontari nel Servizio Emergenza Urgenza 118. USB chiede intervento urgente e revoca

Direttore Generale ASLFG Foggia

Direttore Generale OO.RR. Foggia

Direttore Sanitario ASLFG Foggia

Direttore Sanitario OO.RR. Foggia

Direttore Dip.E.U. ASLFG Foggia

Presidenti Associazioni di Volontariato

e, p.c. Presidente Giunta Regionale Bari

Direttore Dip.Salute e Benessere Bari

S.E. il Prefetto di Foggia

LORO SEDI

Foggia, 01/05/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19, possibili gravi ripercussioni per utilizzo spropositato di Volontari nel Servizio Emergenza Urgenza 118. Richiesta intervento urgente e revoca affidamento del servizio.

Molte volte sono stati informati i soggetti in indirizzo del grave momento storico che stiamo vivendo che impone comportamenti, riguardanti la gestione del personale, atti a dare non solo tutela e sicurezza ai Lavoratori (e ai Cittadini) ma, soprattutto, avere una tracciabilità degli spostamenti del personale in modo tale da poter evitare caos nel caso in cui qualche Lavoratore venga contagiato. Poco tempo addietro la scrivente ha avuto un chiarimento con l’Associazione di Volontariato “Misericordia di Torremaggiore” (che gestisce, tra l’altro, la RSA di Torremaggiore in cui si sono verificati dei casi di positività) con la quale si era concordato di non utilizzare personale Volontario per evitare che, in caso di contagio, quei Lavoratori ne pagassero le conseguenze nei termini di non poter nemmeno accedere a quei riconoscimenti spettanti ai Lavoratori contrattualizzati risultati positivi al COVID-19. Detta Associazioni ha un numero tale di personale contrattualizzato (part time) che riesce a coprire interamente i turni di servizio nelle 24 ore.

Nel mese di Aprile 2020 la citata Associazione ha tenuto fede all’impegno preso e ha utilizzato solo il personale contrattualizzato.

Stranamente(?) in data odierna sono stati consegnati i turni di servizio del mese di Maggio ai Lavoratori delle due postazioni 118, in cui sono inseriti tantissimi “Volontari” (ci dicono che molti di loro non hanno mai Lavorato nel 118 e, tra l’altro, ci chiediamo se non sia un obbligo la visita medica preventiva e la consegna dei nominativi alla Direzione Generale della ASLFG) che tra l’altro, pare, la stessa Associazioni utilizzi anche nella RSA di Torremaggiore.

Grave anche quanto sta accadendo nell’Associazione “AVAS San Pio” che continua ad utilizzare personale dipendente del SSR. Ci aspettavamo che il Direttore Generale del Policlinico OO.RR. avesse preso provvedimenti in merito (visto che era informato di quanto accadeva e di come il tutto poteva incidere, negativamente, su più servizi sia degli OO.RR. che delle postazioni 118).

Quello da noi denunciato è di estrema gravità e si chiede, ai soggetti in indirizzo, ognuno per proprie competenze e responsabilità, di prendere dei provvedimenti immediati a tutela di tutti quei Lavoratori del 118 (e non solo) che in questi mesi ci stanno mettendo il massimo impegno per aiutare quanti ne hanno bisogno. Al Direttore Generale della ASLFG si chiede di valutare la possibilità di un recesso immediato della convenzione in essere e di dare tranquillità ai Lavoratori con l’internalizzazione del servizio gestito dalle Associazioni.

In attesa si saluta.

/l’esecutivo USB Foggia

Mangia Santo