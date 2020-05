CAPITANATA – ESTETISTI ED ACCONCIATORI, SI PROFILA UN PROTOCOLLO CON IL PRESIDENTE EMILIANO

Conclusa Videoconferenza con Il Presidente Emiliano per il settore Benessere: si lavora ad Protocollo per riaprire.

Si è appena conclusa la riunione convocata dal Governatore Emiliano per valutare opportunità di riapertura di Acconciatori ed Estet iste.

Si è deciso di lavorare ad un Protocollo condiviso tra Parti Sociali e Regione Puglia – testato sul campo da Comitato Scientifico – che consenta di giungere, di qui ad una settimana, ad una proposta ragionata di riapertura del settore.

Determinanti sarà l’evoluzione epidemiologica dei prossimi giorni, anche in relazione ad una ipotesi di territorialità delle misure di allentamento come concordato nell’incontro Governo – Regioni.

“Confartigianato esprime soddisfazione e prende atto della volontà della Regione e del Presidente Emiliano di provare a riaprire in tempi brevi – ha dichiarato Francesco Sgherza – Presidente di Confartigianato Puglia. “Ora lavoriamo serratamente ad una ipotesi operativa e condivisa che ci porti a ridare in tempi brevi speranza alle oltre 9559 imprese pugliesi di Acconciatura ed Estetica”.