SAN SEVERO – SALE RICEVIMENTO, CRISI PROFONDA, IL GRIDO D’AIUTO

IL GRIDO D’AIUTO DELLE SALE RICEVIMENTO

Nelle ultime disposizioni del Presidente del Consiglio, non è previsto la riapertura di alcune attività, tra le quali, anche le sale ricevimento, in quanto, luoghi soggetti ad assembramento.

Come si può aiutare questo settore? Proprio da New York però viene una bella idea di sostegno alla ristorazione, i cosidetti “Dining bonds” comprare oggi per cenare domani. L’iniziativa dei dining bonds nasce a New York sulla piattaforma supportrestaurants.org. Come funziona? Fondamentalmente si compra un buono – ogni ristorante stabilisce un valore minimo – che si può utilizzare fino a una determinata data di scadenza. Per regalare (o auto-regalarsi) una cena in previsione di tempi mig liori “Questa iniziativa funziona solo se sei riuscito a creare una community con i clienti”

La maggior parte dei bonds hanno scadenza nel 2021, lasciando quindi un ampio margine di incertezza sulla riapertura. In Cina si parla già di revenge spending: dopo due mesi di ristrettezze, paura e quarantena, i cinesi hanno voglia di spendere e lo fanno in beni di lusso. Non sappiamo se sarà così anche in Italia e nel resto del mondo. L’aspetto dei Dining bonds non può essere considerato per le sale ricevimento, perché parla solo di cene da comprare oggi per domani, ma non di feste. Consultando vari proprietari di questa categoria la loro richiesta è la seguente: chiedono di essere almeno esonerati da tasse e spese, che ovviamente non riescono a sostenere, perché non hanno entrate; si sceglie la sala ricevimento proprio per creare un momento di gioia per stare insieme, ma non avrebbe la stessa funzione con le restrizioni del momento. Quindi, a chi di dovere, si chiede di trovare una soluzione anche per questa categoria, uno dei settori fino a gennaio più in crescita e non in crisi. Cerchiamo di evitare chiusura definitiva di quei luoghi meravigliosi dove prende vita un momento indelebile nella nostra memoria e dobbiamo far rinascere non appena si potrà ritornare alla normalità.

Marysol Cipriani