FOGGIA – LA conferenza stampa di presentazione di FAI – 10^ Edizione “I Luoghi del Cuore”

Torna quest’anno “I Luoghi del Cuore” del FAI, il sondaggio biennale che il Fondo Ambiente Italiano promuove per identificare, grazie all’aiuto di chi ama i beni culturali e ambientali, i siti italiani colpiti dal degrado o abbandonati e non visitabili, con l’obiettivo di intervenire per il recupero e la fruizione dei più votati con la collaborazione delle istituzioni territoriali.

In periodo di restrizioni legate alla pandemia da covid-19, non sarà possibile annunciare l’evento nelle delegazioni territoriali dei FAI, per cui il Fondo ha organizzato la conferenza stampa nazionale di presentazione della decima edizione in collegamento Zoom-webinar, mercoledì 6 maggio 2020, alle ore 11.

Si invitano i colleghi a registrarsi per seguire l’importante appuntamento che, in passato, ha visto più volte i beni culturali di Capitanata piazzarsi nelle prime dieci posizioni e ottenere contributi da parte del FAI per gli interventi di restauro. Nel 2008, in occasione della 5^ edizione del censimento, grazie al coordinamento della Delegazione FAI di Foggia, al primo posto tra i beni segnalati si classificarono gli Eremi di Pulsano che, in seguito, hanno ricevuto importanti opere di sistemazione grazie al contributo del FAI e a finanziamenti della Regione Puglia e della Provincia di Foggia.