MARGHERITA DI SAVOIA – LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI TRONCHI FOGNARI, IL SINDACO LODISPOTO SOTTOLINEA: «MAI ACCADUTO PRIMA UN INTERVENTO DI SIMILI PROPORZIONI»

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI TRONCHI FOGNARI,

IL SINDACO LODISPOTO SOTTOLINEA: «MAI ACCADUTO PRIMA UN INTERVENTO DI SIMILI PROPORZIONI»

Nonostante la fase di emergenza per il contenimento del virus Covid-19 e le laboriose operazioni propedeutiche all’avvio della cosiddetta “fase 2”, l’amministrazione comunale di Margherita di Savoia non perde di vista le altre problematiche che riguardano la nostra comunità. E dal settore dei lavori pubblici arriva una buona notizia: «L’Acquedotto Pugliese – dichiara infatti il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto – ci ha comunicato di aver ultimato i lavori di ricostruzione dei tronchi fognari situati in corrispondenza di Via Maggiore Galliano e di Via Salapia: manca solo il ripristino del manto stradale per concludere l’opera, Da lunedì 4 maggio, inoltre, partiranno i lavori di ricostruzione del principale tronco fognario posto lungo Via Africa Orientale, che raccoglie anche tutte le traverse che si affacciano su questa grande arteria del centro cittadino: anche in questo caso i lavori dell’AQP sono comprensivi della risistemazione del manto stradale e doteranno la nostra cittadina di una rete fognaria più moderna ed efficiente. Già nei mesi scorsi l’Acquedotto Pugliese aveva provveduto alla sostituzione di condutture ormai obsolete e alla sistemazione dell’impianto di sollevamento posto in contrada Focione in corrispondenza del tratto del Lungomare Vespucci compreso tra Via Polibio e Via Adriatico. Come avevamo anticipato a suo tempo, a quei lavori se ne sono aggiunti anche altri per il miglioramento del servizio e, conseguentemente, della qualità della vita per i residenti e per i turisti ma è la prima volta in assoluto che viene compiuto sul nostro territorio un intervento di questa portata da parte dell’Acquedotto Pugliese: voglio pertanto ringraziare la Direttrice del Coordinamento Operativo AQP, dott.ssa Francesca Portincasa, per la disponibilità e la sollecitudine nell’esecuzione dei lavori. Sono felice infine di poter dichiarare che sono in programma ancora ulteriori interventi, cosi come dal piano di investimento di AQP sul nostro territorio».