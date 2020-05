SAN SEVERO – COVID-19 – REINVENTARE UNA NUOVA SOCIETÀ. Di Michele Campanozzi

Michele Campanozzi

REINVENTARE UNA NUOVA SOCIETÀ

Nel momento in cui sto scrivendo, cioè in piena pandemia Covid-19, visti gli innumerevoli disastri prodotti dal virus non solo in quanto a vite umane distrutte ma anche alla grave crisi socioeconomica che ne seguirà, dinanzi alla sensibilità delle persone più attente si pone una domanda di fondo: da quale società proveniamo e quale ne sarà la nuova?

Da dove veniamo? Ci sarebbe molto qui da dire. Certamente non si può affermare che sia stata l’optimum sotto tanti punti di vista: un muoversi nevrotico, un non-pensiero fatto passare per pensiero, l’avere tutto facile e preteso come tale, il non sempre rispetto per gli autentici valori, la libertà intesa come un esercizio di un fare senza limiti, il miraggio della ricchezza elevata a divinità e idolo da cercare sempre e poi adorare, la voglia del piacere fine a se stesso, la perdita del colore del sacrificio, il non rispetto per la Natura anzi la tendenza alla sua sistematica distruzione e si potrebbe continuare…

C’è voluto un minuscolo seppur spaventoso virus per mettere a nudo questa vacuità e il presunto re della terra allora si è tragicamente riscoperto “nudo” con tutto ciò che ne è derivato fra morte e futuro in mano a mille incubi ai quali dare risposte.

Cosa dovrebbe insegnare tutto questo? Penso ad alcune riflessioni di fondo. Innanzitutto occorrerebbe riscoprire la necessità di darci dei limiti, osservando alcuni doveri in base a una visione più virtuosa del vivere e senza che siano terzi a ricordarcelo.

I diritti? Certamente, ma dovrebbero essere il frutto di una continua conquista e bisognerebbe imparare a riconoscere anche le loro frontiere. Non è sempre lecito tutto quello che magari esternamente sembra essere consentito. Non si dimentichi che abbiamo una libertà ferita e che comunque questa non è assoluta, ma andrebbe interconnessa con il rispetto di altre libertà individuali e trovare con esse una sintesi. Ci sono state tante furbizie diventate ricchezza o saggezza apparente, ma in realtà sono solo debolezza di chi ha capito ben poco del senso del vivere e soprattutto non si dovrebbero più creare i nuovi schiavi che obbediscono unicamente alla legge del profitto da parte di alcuni a discapito dei molti.

Una nuova società, tutta ancora da reinventare, dovrebbe spingere a dare più centralità e importanza alla figura della maternità, come elemento sacro della società, perché generatrice di vita e di nuovi cittadini, il cui buon comportamento futuro dipende proprio dall’humus familiare disegnato e praticato dalla madre.

Imparare a ritornare formiche, cioè a esercitare maggiormente la semplice industriosità nei comportamenti, unita all’umiltà nel riconoscere il valido presente anche nel piccolo (come un giorno facevano i nostri padri). Che i giovani siano valorizzati al meglio delle loro potenzialità, ma mai più viziati.

Difendere con più intelligenza il patrimonio storico e culturale delle nostre comunità, cercando di porre maggiormente in sicurezza la fragilità del territorio.

Una nuova economia più fondata sulla solidarietà e non sulla nevrosi dello sviluppo a ogni costo, di una finanza come strumento di arricchimento molte volte illecito o sull’esclusiva ricerca delle varie fabbriche del divertimentificio.

A regolare questo si presuppone che venga maggiormente praticata una politica meno gridata e teatrale, ma più aperta, responsabile e collaborativa con l’attenzione soprattutto alle classi sociali più umili e indifese.

Occorrerebbe ritornare a far pace con la Natura, amandola, ascoltandola e rispettandola di più. Nella società una centralità andrebbe data alla Vita e alla sua difesa, con una sanità veramente efficiente e più a misura d’uomo, con un più forte impulso da offrire allo studio e alla ricerca scientifica da porre poi al servizio della persona e della comunità.

Al lavoro si dovrebbe restituire una maggiore dignità e soprattutto inventarsi nuovi lavori, magari modesti, ma nuovi, fondati sull’uso e l’applicazione di quanto di meglio offre giornalmente la tecnologia con la digitalizzazione: il tutto da inserire in un discorso di globalizzazione alla quale comunque bisognerebbe restituire l’anima dell’etica e del rispetto della vita. Si può realizzare molto in meno tempo e con minore dispendio di energie.

Un virus invisibile invita e quasi obbliga a cambiare pagina nelle nostre abitudini e nella nostra storia: non si può continuare sulla strada dell’errore di valutazione o, se si vuole, dello sbaglio di prospettiva. Andrebbero messe al bando tutte le guerre e la fame, come lo scorrere di tanto sangue innocente, ma riscoprirsi insieme come ritrovati fratelli dello stesso destino. Un animo che si ispira all’Equilibrio e ai valori della Tranquillità e della Serietà non può non utilizzare questa opportunità che paradossalmente sta offrendo il presente momento di sofferenza per l’umanità. Solo se si sa cogliere l’occasione, o se si vuole la sfida, con intelligenza e se si sa dare una svolta all’esperienza di vita si può sperare in una salvezza e essere domani finalmente liberi di realizzare pienamente il personale e comune progetto di esistenza. Guai a far finta che non sia accaduto niente.

Altrimenti? Chi lo sa cosa di più preoccupante può ancora riservarci il futuro!

A questo punto ognuno consapevolmente, conservando sempre comportamenti di prudente responsabilità, ha il dovere di ripartire, cominciando innanzitutto a cambiare se stesso.

(Da Elogio della Tranquillità)