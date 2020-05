SAN SEVERO – Porrelli, “La vegetazione spontanea sta facendo scomparire le aiuole di via Giusti a San Severo. Sarebbe sufficiente attuare la normale manutenzione”

“La vegetazione spontanea sta facendo scomparire le aiuole di via Giusti a San Severo. Sarebbe sufficiente attuare la normale manutenzione”.

“La vegetazione spontanea sta facendo scomparire le aiuole di via Giusti: sarebbe sufficiente attuare la normale manutenzione”. È la richiesta indirizzata agli amministratori municipali da i residenti di quel quartiere delusi dallo stato di degrado che caratterizza quell’are verde. Una richiesta sostenuta anche da Umberto Porrelli, del coordinamento cittadino del movimento “Italia in Comune” che sollecita gli amministratori municipali ad attivarsi per prendersi cura delle zone periferiche e non solo del centro città. I residenti possessori di animali inoltre sono preoccupati perché l’erba incolta favorirebbe la proliferazione di insetti parassiti di animali domestici. “Mentre si attua la manutenzione del verde pubblico nel centro città – spiega il rappresentante di Italia in Comune -, le periferie, come spesso accade vengono dimenticate. Da lunedì parte la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19, che ambiente troveranno quanti potranno uscire di casa per la prima volta dopo oltre 40 giorni? Degrado e sporcizia caratterizzano quella piccola area verde. Pertanto sarebbe auspicabile rendere in tempi brevi maggiormente fruibile quell’area per i residenti”.

Direttivo di Italia in Comune San Severo

Umberto Porrelli