TORREMAGGIORE SAN PAOLO CIVITATE SERRACAPRIOLA E CASALNUOVO MONTEROTARO – COVID-19 – L’INTENSA ATTIVITA DI VOLONTARIATO DELL’ASSOCIAZIONE GEPA

Riceviamo e pubblichiamo.

Emergenza coronavirus a Covid-19…L’associazione G.E.P.A coordinamento Provinciale di Foggia O.v.d regolarmente iscritta al registro regionale n.2256 atto n.395 del 4-06-2019 e regolarmente iscritta al registro regionale di Protezione civile n.312del 03-04-2020…

Dal 12 Marzo 2020 il Presidente Provinciale Tosiani Nicola dell’associazione G.E.P.A coordinamento Provinciale di Foggia O.v.d si e subito attivato a far fronte a questa emergenza, mettendo a disposizione i suoi operatori Safety e volontari sul territorio di San Paolo di Civitate Serracapriola Torremaggiore e Casalnuovo monterotaro,,sostenendo persone anziane e diversamente abili….con servizio di consegna a domicilio di farmaci e alimenti.

Le attività svolte dal 12 sono le seguenti: 272 consegna di farmaci, 39 consegne di alimenti e 10 consegne di mascherine e utenze pagate..abbiamo effettuato controllo territorio urbano con servizio mattutino e pomeridiano, con varie comunicazioni di segnalazioni abbiamo effettuato controlli di discarica, prestato soccorso come guardia zoofila G.E.P.A a un cucciolo di cane stato morso,un ritrovamento di gatto smarrito…Svolto servizio come supporto alle forze dell’ordine per controllo territorio con 4/5 operatori fissi..Svolte servizio davanti all’ufficio postale nelle date del 27 Marzo al 1 Aprile e poi dal 27 Aprile al 2Maggio per controllo affluenza e evitare assembramenti, gli operatori impegnati sono: Tosiani Nicola Presidente Provinciale e guardia zoofila G.E.P.A e operatore saftey..Tosiani Gianluca vice presidente, guardia zoofila G.E.P.A e operatore saftey..Coppola Rosa ispettrice provinciale e operatrice saftey..Landolfo Vito direttore operativo e operatore saftey e infine Di Sciuva Lucia opertrice saftey…sul territorio di Torremaggiore vede impegnati Iannetti Alessandra segretaria provinciale, guardia zoofila G.E.P.A e operatrice saftey e Caruso Iolanda consigliera provinciale e operatrice saftey..effettuando n.15 di consegne di farmaci n10 consegne di alimenti..sul territorio di Casalnuovo monterotaro, svolte servizi di 1200 imbustamento di mascherine acquistate dal comune e distribuite 1000 mascherine alla popolazione…700 palme benedette e imbustate e consegnate a domicilio poi 450 igienizzante donati dal Molino De Vita ,inoltre n.21 tablet acquistati dai commercianti locali ..e in piu 4 tablet ritirati dai nostri operatori saftey alla scuola Statale Leccisotti di Torremaggiore e consegnati a domicilio poi n.37 consegne farmaci e n.20 consegne di alimenti..distribuite dai seguenti operatori: Solla Carmine 76 coordinatore delegato e operatore saftey..Solla Carmine 80 operatore saftey..Solla Giovanni operatore saftey..Solla Giovanni Antonio operatore saftey..Brunetta Vincenzo operatore saftey..Brunetta Isabella operatrice saftey..Brunetta Maria operatrice saftey…Maria Fortunato Giusy operatrice saftey..Celeste Pietro operatore saftey..Gentile Giovanni operatore saftey e Agnusdei Aurora…Sul territorio di Serracapriola svolto servizio di n.8 consegne di farmaci n.13 consegne di alimenti e n.57 servizi di controllo territorio urbano e extraurbano…svolto servizio davanti all’ufficio postale per evitare affluenza e assemblamenti il 27 Marzo al 1 Aprire 2020 e poi il 27 Aprire al 1 Maggio 2020 gli operatori impegnati sono: Carrara Ernesto operatore saftey..Di Cesare Fernando operatore saftey..Marrinucci Maria operatrice saftey..Giannubio Nicola operatore saftey e Fortunato Leonardo operatore saftey….Le nostre attività e servizi continuano intensamente senza sosta dai nostri volontari e operatori Safety..Il Presidente Provinciale Tosiani Nicola sin dall’inizio di questa pandemia ha sempre tutelato e raccomandando tassativamente di non entrare nelle casa durante le consegne e fare uso obbligatorio di guanti e mascherine…Come Presidente Provinciale sono fiero degli ottimi risultati e delle attività svolte,in modo professionale e con massima serietà e educazione verso le persone a contatto…Un grazie va ai sindaci dei comuni di San Paolo di civitate e al sindaco di Casalnuovo di Monterotaro ..di Torremaggiore…e al commissario Prefettizio di Serracapriola…grazie ai comandi di polizia locale frazie hai comandi di Carabinieri..alla caritas di Serracapriola..e agli assistenti sociali…un grazie alle farmacie per la piena fiducia nei nostri confronti…un grazie alla sign.Rosa Cavallo..per aver realizzato e donato per i nostri operatori saftey le mascherine…grazie anche alla Ditta Tecnologia & Sicurezza per la donazione di n.5 di visiera protettiva paraschizzi e un grazie a tutti i volontari e operatori Safety che si sono messi a disposizione nell’aiutare le fasce più deboli, mettendo a rischiio la propria vita….in questi 50 giorni di attività e servizio offerto..credo di averlo svolto con molta esperienza, professionalità, competenza e umiltà e educazione…Insieme c’e la faremo